إنجي المقدم: "الشكل ده كان وراه مجهود كبير من ناس كتير"







نشرت الفنانة إنجي المقدم، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية "فستان طويل مفتوح الساق وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت أنوثتها بحلق طويل وخاتم وأسورة".وعلقت إنجي، على الصور قائلة:"مشكرة جدا على كل التعليقات الحلوة إللى جاتلى منكم الشكل ده كان وراه مجهود كبير من ناس كتير احب اشكرهم تاني".ولاقت الصور على تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلاوتك ديه" وأضاف آخر "تحفة جدًا وزي القمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر بجد ماشاءالله عليكي".ويذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم، مسلسل "ولد الغلابة"، حيث تدور أحدثه في إطار صعيدي تشويقي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشاركت به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد.