إعدام 121 كلبًا خلال حملة مكبرة بشوارع غرب الإسكندرية

قام حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، اليوم الأحد، بحملة للقضاء على الكلاب الضالة، لخطورتها على حياة الأطفال والمواطنين في الشوارع.



جاء ذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، للقضاء على الكلاب الضالة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري وبمحيط المدارس.



وأسفرت عن القضاء على 121 كلبًا ضالًا، وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة.



وقد أعلن اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، عن تشكيل فرق لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.



وأهاب رئيس حي غرب المواطنين بالمساعدة والتكاتف مع فرق العمل المختصصة لإداء إعمالها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والاطفال وتلافى وجود حالات عقر ادمى ما يهدد سلامة المواطنين.

