على طريقة خالد يوسف.. فيديو إباحي للراقصة جوهرة (فيديو)

يبدو أن الراقصة جوهرة، تسير على نهج ماحدث مع المخرج خالد يوسف خلال العام الماضي بعدما انتشرت له فيديوهات إباحية مع الفنانتين مي فاروق وشيما الحاج.



وعلى خطى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للراقصة جوهرة وبرفقتها شاب يدعى خالد أحمد أثناء وضع مخل بينهما.



وكشفت مصادر أمنية أن هذا الفيديو تم تصويره عن طريق هاتف محمول من شقة سكنية بمنطقة الدقي.



الشخص الذي رافق جوهرة في الفيديو يفجر مفاجأة



وكان الشاب خالد أحمد، وهو مصري الجنسية، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هذه الفيديوهات، وقال إنه متزوج من الراقصة جوهرة وبالتالي فما حدث بينهما لايدين أحدا منهما لأن هذا أمر طبيعي بين الأزواج.



وبناءًا على تصريحاته، فقد أفادت مصادر أمنية أنه في حالة إذا ماتم ثبوت ما يتردد على لسانه، بأنه زوج الراقصة جوهرة، ففي هذه الحالة لا يجرم القانون موقفهما ولايضعهما تحت المساءله، بينما يتعرض الشخص الذي قام بنشر المقاطع للحبس.