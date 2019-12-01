Advertisements
Advertisements
Advertisements

سرطان القولون.. تعرف على أعراض الإصابة بهذا المرض

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تكمن خطورة مرض سرطان القولون، في تشابه أعراضه بأمراض أخري شائعة، لذلك التشخيص المبكر له عن طريق إجراء الفحوصات الدورية يكون له دور فعال في تدارك الموقف، قبل تحول الزوائد اللحمية الحميدة إلى خلايا سرطانية

ومن أعراض الإصابة بسرطان القولون:

*الإمساك
من الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، كما أنه يظهر بشكل واضح لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من سرطان القولون، ولكن قبل إعلان حالة الطوارئ، يجب أن نعرف أنّ الإمساك قد يكون سببه أشياء عدة أخرى، مثل تناول أدوية معيّنة، أو سوء نوعية الغذاء أو الحساسية.

*الإسهال
قد يكون سببه واضحًا وهوعدم هضم أنواع معيّنة من الطعام، على سبيل المثال الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه اللاكتوز، وليس لديهم القدرة على هضمه، وتنتشر كثيرًا شائعة أن الإسهال يدل على إصابة الأشخاص بـ سرطان القولون ولكنه ليس علامة على المرض، إضافة إلى ذلك، فقد يشير الإسهال لدى بعض الأشخاص إلى حالة أخرى قد تكون خطيرة، مثل مرض التهاب الأمعاء المزمن.

*تشنّجات
وجود مخاط في البراز، أو وجود مادة هلامية بيضاء أو صفراء أو شفافة في البراز أثناء التبرّز على الأرجح، فإنّ ذلك مخاط معوي، ويشير إلى التهاب القولون.

*وجود دم في البراز
من المقلق دائماً ملاحظة دم في البراز، ولكن في العادة تكون الأسباب حميدة أو ليست خطراً على الصحة، وقد يشير إلى وجود البواسير أو بسبب الإمساك، وفي أغلب الأوقات هذا لا يدعو إلى القلق.

*الأنيميا
لا تعني بالضرورة أنّ القولون يعاني خللًا وظيفيًّا وعلى الأرجح أنّ قائمة الغذاء الخاصة بكِ ليست غنية بالحديد، ولكن مع ذلك يجب ألا تستخفّ بهذه الأعراض، فقد يكون السبب مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل المرحلة النشطة من مرض كرون أو الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، التي تسبب لدى بعض الأشخاص نقصًا في الحديد.

*البراز من نوع "القلم"
عند ملاحظة البراز يمكن معرفة كثيرًا عن صحتك؛ فعلى سبيل المثال البراز من نوع "القلم"، أي يكون البراز طويلاً ورفيعاً، فهذا من أعراض سرطان القولون والمستقيم.

*فقدان الوزن
إنّ فقدان الوزن غير الاعتيادي وغير المتوقع، يجب أن يثير القلق دائماً، ومن النادر أن يشير ذلك إلى أنّ صحتك جيدة، لذا فإنَّ أمراض الجهاز الهضمي على رأسها سرطان القولون والمستقيم، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.. وغيرها، من بين أكثر الأسباب شيوعاً لفقدان الوزن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سرطان القولون سرطان المرض القولون أعراض

أخبار تهمك

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 8 ساعات

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ 37 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرفي على أعراض القولون

بعد إصابة شريف مدكور بهذا المرض.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون

تعرف على أعراض القولون العصبي

استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة سحرية للوقاية من سرطان القولون

ماذا تعرف عن الإمساك؟ | أسباب الإصابة به وطرق العلاج للأطفال والكبار وأثناء الحمل.. ومتي يجب زيارة الطبيب؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

07:38 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status