سرطان القولون.. تعرف على أعراض الإصابة بهذا المرض





تكمن خطورة مرض سرطان القولون، في تشابه أعراضه بأمراض أخري شائعة، لذلك التشخيص المبكر له عن طريق إجراء الفحوصات الدورية يكون له دور فعال في تدارك الموقف، قبل تحول الزوائد اللحمية الحميدة إلى خلايا سرطانية





ومن أعراض الإصابة بسرطان القولون:





*الإمساك

من الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، كما أنه يظهر بشكل واضح لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من سرطان القولون، ولكن قبل إعلان حالة الطوارئ، يجب أن نعرف أنّ الإمساك قد يكون سببه أشياء عدة أخرى، مثل تناول أدوية معيّنة، أو سوء نوعية الغذاء أو الحساسية.





*الإسهال

قد يكون سببه واضحًا وهوعدم هضم أنواع معيّنة من الطعام، على سبيل المثال الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه اللاكتوز، وليس لديهم القدرة على هضمه، وتنتشر كثيرًا شائعة أن الإسهال يدل على إصابة الأشخاص بـ سرطان القولون ولكنه ليس علامة على المرض، إضافة إلى ذلك، فقد يشير الإسهال لدى بعض الأشخاص إلى حالة أخرى قد تكون خطيرة، مثل مرض التهاب الأمعاء المزمن.





*تشنّجات

وجود مخاط في البراز، أو وجود مادة هلامية بيضاء أو صفراء أو شفافة في البراز أثناء التبرّز على الأرجح، فإنّ ذلك مخاط معوي، ويشير إلى التهاب القولون.





*وجود دم في البراز

من المقلق دائماً ملاحظة دم في البراز، ولكن في العادة تكون الأسباب حميدة أو ليست خطراً على الصحة، وقد يشير إلى وجود البواسير أو بسبب الإمساك، وفي أغلب الأوقات هذا لا يدعو إلى القلق.





*الأنيميا

لا تعني بالضرورة أنّ القولون يعاني خللًا وظيفيًّا وعلى الأرجح أنّ قائمة الغذاء الخاصة بكِ ليست غنية بالحديد، ولكن مع ذلك يجب ألا تستخفّ بهذه الأعراض، فقد يكون السبب مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل المرحلة النشطة من مرض كرون أو الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، التي تسبب لدى بعض الأشخاص نقصًا في الحديد.





*البراز من نوع "القلم"

عند ملاحظة البراز يمكن معرفة كثيرًا عن صحتك؛ فعلى سبيل المثال البراز من نوع "القلم"، أي يكون البراز طويلاً ورفيعاً، فهذا من أعراض سرطان القولون والمستقيم.





*فقدان الوزن

إنّ فقدان الوزن غير الاعتيادي وغير المتوقع، يجب أن يثير القلق دائماً، ومن النادر أن يشير ذلك إلى أنّ صحتك جيدة، لذا فإنَّ أمراض الجهاز الهضمي على رأسها سرطان القولون والمستقيم، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.. وغيرها، من بين أكثر الأسباب شيوعاً لفقدان الوزن.



