Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارة المحلية بالبرلمان: إجراء تعديل وزاري مجرد تكهنات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:56 م
Advertisements
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل ما يتردد بشأن إجراء تعديل وزاري مجرد تكهنات وتوقعات، ولا يوجد التزام دستوري بإجراء تعديلات وزارية في توقيتات معينة، حيث أن الأمر يخضع لتقدير القيادة السياسية.

وأشار "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن دور البرلمان يأتي بعد إعلان التغيير الوزاري من خلال تقييم الأداء، مضيفًا أن المرحلة الحالية شهدت تحديات كبيرة، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على التصدي لها.

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هنااك وزارات تخلق مشاكل في حجم الانجازات التي يجب أن تحققها في ملف ما دون أن يكون هناك مبرر، موضحا أن اللجان النوعية في البرلمان، والصحافة والإعلام أحيانا يقدمون حلول في الملفات التي بها مشكلات، ويجب على الوزارات عرضها على القيادة السياسية حتى تنفذ ولا تعطل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تعديل وزاري اخبار

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ 37 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعة و نصف

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"السجيني": نستهدف زيادة التبادل التجاري مع أوكرانيا

"السجيني": الحكومة ستعرض برنامجها الأسبوع المقبل أمام البرلمان

"السجيني": غدًا إعلان حركة المحافظين.. و"مدبولي" سيلقي بيانًا أمام البرلمان الثلاثاء

"السجيني": البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة

"محلية البرلمان" عن تأخر حركة المحافظين: "هانت" (فيديو)

أحمد السجيني رئيسًا لـ"الإدارة المحلية" بالبرلمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

07:38 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status