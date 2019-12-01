الإدارة المحلية بالبرلمان: إجراء تعديل وزاري مجرد تكهنات



وأشار "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن دور البرلمان يأتي بعد إعلان التغيير الوزاري من خلال تقييم الأداء، مضيفًا أن المرحلة الحالية شهدت تحديات كبيرة، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على التصدي لها.



واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هنااك وزارات تخلق مشاكل في حجم الانجازات التي يجب أن تحققها في ملف ما دون أن يكون هناك مبرر، موضحا أن اللجان النوعية في البرلمان، والصحافة والإعلام أحيانا يقدمون حلول في الملفات التي بها مشكلات، ويجب على الوزارات عرضها على القيادة السياسية حتى تنفذ ولا تعطل.



قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل ما يتردد بشأن إجراء تعديل وزاري مجرد تكهنات وتوقعات، ولا يوجد التزام دستوري بإجراء تعديلات وزارية في توقيتات معينة، حيث أن الأمر يخضع لتقدير القيادة السياسية.