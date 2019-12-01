جامعة سوهاج تكرم 'سعدة' في ندوتها التثقيفية لتوعية الشباب بمواجهة أكاذيب الإعلام المعادي

كرمت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".









وأكد "سعدة" في كلمته، أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، والتي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة في أوساط الرأي العام، من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها، لبث الشائعات والأكاذيب، وخاصة ما تُسمى بحروب الجيل الرابع، التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأي عام في اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه.





وأضاف نقيب الإعلاميين، أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطنى لابد من التزام الجميع بمراعاته والذي لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، لما ينطوي عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومي.









وفي بداية كلمته، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حريصة علي تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية؛ حيث تضع خطط انشطتها التوعوية علي أساس مواجهة الفكر بالفكر، لتعظيم الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بكم التحديات التى تواجههم من الداخل والخارج،





وأكد "عزيز" أن مصر وشعبها ستظل علي قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.





ومن جانبة أشار أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات لتنمية وعي وادراك و تثقيف الشباب في مرحلة في غاية الأهمية من تاريخ الوطن،





وأضاف أنه علي مدار العامين الاخيرين، استقبلت الجامعة واستضافت العديد من الشخصيات ذات التأثير الفاعل في قطاع عريض من المجتمع، ونظمت عشرات الندوات التثقيفية حاضر بها نخبة من أصحاب الفكر والإبداع،





وأوضح أن المركز الإعلامي يعمل بشقيه الورقي والالكتروني لتغطية وتوثيق الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات الجامعة المختلفة، وتقديمها إلى المتلقي داخل وخارج الجامعة، ثم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز هذه الأنشطة المتعددة.





وفي ختام الندوة تم عقد لقاء مفتوح مع الطلبة للرد علي استفساراتهم وأسئلتهم التي تشغل تفكيرهم في كافة المجالات والقضايا.





ثم كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلامين، على مجهوداتة في ضبط المشهد الإعلامي.



