Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة سوهاج تكرم 'سعدة' في ندوتها التثقيفية لتوعية الشباب بمواجهة أكاذيب الإعلام المعادي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
جانب من التكريم
جانب من التكريم
ميسون أبو الحسن
Advertisements
كرمت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".


وأكد "سعدة" في كلمته، أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، والتي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة في أوساط الرأي العام، من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها، لبث الشائعات والأكاذيب، وخاصة ما تُسمى بحروب الجيل الرابع، التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأي عام في اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطنى لابد من التزام الجميع بمراعاته والذي لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، لما ينطوي عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومي.


وفي بداية كلمته، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حريصة علي تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية؛ حيث تضع خطط انشطتها التوعوية علي أساس مواجهة الفكر بالفكر، لتعظيم الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بكم التحديات التى تواجههم من الداخل والخارج،

وأكد "عزيز" أن مصر وشعبها ستظل علي قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.

ومن جانبة أشار أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج  إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات لتنمية وعي وادراك و تثقيف الشباب في مرحلة في غاية الأهمية من تاريخ الوطن،

وأضاف أنه علي مدار العامين الاخيرين، استقبلت الجامعة واستضافت العديد من الشخصيات ذات التأثير الفاعل في قطاع عريض من المجتمع، ونظمت عشرات الندوات التثقيفية حاضر بها نخبة من أصحاب الفكر والإبداع،

 وأوضح أن المركز الإعلامي  يعمل  بشقيه الورقي والالكتروني لتغطية وتوثيق الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات الجامعة المختلفة، وتقديمها إلى المتلقي داخل وخارج الجامعة، ثم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز هذه الأنشطة المتعددة.

وفي ختام الندوة تم عقد لقاء مفتوح مع الطلبة للرد علي استفساراتهم وأسئلتهم التي تشغل تفكيرهم في كافة المجالات والقضايا.

ثم كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلامين، على مجهوداتة في ضبط المشهد الإعلامي.

وأدار الندوة الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق سعدة جامعة سوهاج تكريم طارق سعدة القنوات المعادية لمصر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 16 ساعة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ولجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء‎

"خليك إيجابي" بجامعة المنصورة تصل كنيسة ماري جرجس وتدعو للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

افتتاح المعرض السنوي الحادي عشر لنباتات الزينة بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: نراهن على وطنية ووعي الشباب في المشاركة بالاستفتاء (صور)

العنف ضد المرأة" بجامعة سوهاج للبحث عن حلول جذرية لختان الإناث

وسيم السيسي يتحدث لطلاب جامعة سوهاج عن تاريخ المؤمرات على مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

07:38 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status