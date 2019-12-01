موعد مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المبار اة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".





واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.





ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف من خلال التقرير الآتي:-



ويستضيف النادي الأهلي، بني سويف على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.