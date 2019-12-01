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تعادل شباب كوم حمادة والمعمورة والقباري بدوري القسم الثالث
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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محمد الشريف
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في ختام الجولة العاشرة بمجموعة أسكندرية أنتهت مباراة شباب كوم حمادة مع نادي كوم حمادة بالتعادل الايجابي 1/1 وأنتهت مباراة المعمورة مع القباري 3/3
و كانت أقيمت أمس 7مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، اسفرت عن فوز مياه البحيرة علي غزل كفر الداور بهدفين مقابل لاشئ وحقق الترام الفوز علي كفربولين بهدفين مقابل لاشئ وايتاي البارود علي رشيد بثلاثة اهداف مقابل هدفين وانتهت مباراة حوش عيسي وسبورتنج سلبيا 0/0 وبنفس النتيحة انتهت مباراة العبور مع نهضة العامرية وفي مفاجأة كبير نال فريق بدر هزيمة كبيرة من اسكندرية للبترول با اربعة اهداف مقابل هدف
وتختم الجولة غدا مباريتين المعمورة مع القباري و مركزشباب كوم حمادة مع نادي كوم حمادة
ترتيب جدول المجموعة الحادية عشر....
1-الترام 16نقطة
2-اسكندرية للبترول 16نقطة
3-سبورتنج 16نقطة
4-بدر16نقطة
5-مركز شباب كوم حمادة 13نقطة
6- أيتاي البارود 12نقطة
7-مياه البحيرة 11نقطة
8-كفربولين 10نقاط
9-غزل كفرالداور 9نقاط
10-حوش عيسي 9نقاط
11-رشيد9نقاط
12-نهضة العامرية 9نقاط
13-نادي كوم حمادة 9نقاط
14-القباري 9نقاط
15-العبور 8نقاط
16-المعمورة 8نقاط
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