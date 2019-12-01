ألافيس ضد الريال 2-1 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ألافيس ضد الريال 2-1 في الدوري الإسباني





استضاف ملعب "مينديزوروتزا" مباراة ألافيس ضد الريال والتي انتهت بهدفبن مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2019 - 2020.





ملخص مباراة ألافيس ضد الريال في الدوري الإسباني

سجل المداف الأسباني سيرجيو راموس الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 52 بعد ضربة حرة مباشرة نفذها توني كروس عرضية حولها "راموس" برأسه إلى المرمى.





وفي الدقيقة 65، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء على سيرجيو راموس ليتمكن لوكاس بيريز من التعادل.





واحرز داني كارفاخال هدف الفوز للفريق الملكي في الدقيقة 59 بعد عرضية من كاسيميرو ليضعها إيسكو في المرمى لينقذها حارس المرمى وترتد لكارفاخال ليضعها في الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للريال.





وبهذه النتيجة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد النقطة 31 بفارق 3 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.



وبدأ ريال مدريد مباراته أمام ألافيس بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: ألفونس أريولا.





خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - مارسيلو.





خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - إيسكو - جاريث بيل.





خط الهجوم: كريم بنزيما.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ألافيس ضد الريال في الدوري الإسباني:-