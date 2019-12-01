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مصطفى بسيط لأشرف عبد الباقي: "شكرًا ليك على اختيارك لينا في مشروع عمرك"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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مسرح مصر
مسرح مصر
هبة أحمد
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وجه الفنان مصطفي بسيط نجم مسرح مصر رسالة إلى الفنان أشرف عبد الباقي، وزملائه في مسرح مصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما انتهت أمس عروض مسرح مصر، بعد سبع سنوات من النجاحات الكبيرة التي استطاعوا تحقيقها، واستطاع كل ممثل منهم أن يحفر اسمه في قلوب محبيه.

حيث نشر مصطفي صورة له مع أبطال مسرح مصر، لتخليد هذه اللحظة، وعلق مصطفي على الصورة قائلاً: "أحب أشكر ربنا سبحانه و تعالي على وجودي فى وسط اكتر ناس طيبة وجدعة واخوات بمعنى الكلمة، اتعلمت منكم كتير قوووى".


وتابع مصطفي قائلاً :" بشكر كل أفراد العمل، كلكم تعبتو معانا وعملنا حاجات كتير صعبة و مجنونة".

وأضاف مصطفي قائلاً: "وطبعا شكر خاص وحار للأستاذ والصديق والأب أشرف عبد الباقي على مساندته لينا كلنا، واختياره لينا فى مشروع عمره اللي حلم بيه من زمان، والحمدالله كنا جميعا قد المسئولية، وأشكر الجمهور الكبير اللي وقف جنبنا ودعمنا وشجعنا ووصلنا للي احنا فيه بنحبكم والله وبنعشقكم والله، واحنا من غيركم مش هنبقى حاجة ومش هننجح، انتم اللي نجحتونا وانتم اللي عملتونا، وبتقفوا فى ضهرنا ديما حتى فى أعمال غير مسرح مصر بنحبكووو يا أحلى جمهور فى العالم #جمهور_مسرح_مصر و انتظروا اللي جاي أحلى بكتير، مفاجاة.
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