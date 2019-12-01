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كورة لايف MATCH Trezguet مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مانشستر يونا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يستعد نادي مانشستر يونايتد KORA STAR الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا اليوم الأحد 1 ديمسبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا اليوم وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد KORA GOAL ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيلا بارك.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا اليوم
وستذاع مباراة نادي مانشستر YALLA SHOOT يونايتد ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.
بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا اليوم
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لبماراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي اليوم
ويتواجد نادي مانشستر يونايتد KORA STAR في المركز الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي أستون فيلا KORA ONLINE في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.


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