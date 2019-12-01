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البايرن يتمسك ببقاء "فليك" رغم الخسارة الأولى

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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هانسي فليك
هانسي فليك
وكالات
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تعرض فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لأول هزيمة له تحت قيادة المدير الفني المؤقت هانسي فليك، إلا أن هذه الخسارة لم تقلل من احتمالية توليه تدريب الفريق بشكل نهائي.

وأهدر بايرن العديد من الفرص وأنقذ القائمين والعارضة ثلاثة أهداف مؤكدة للفريق في المباراة التي خسرها 1 _2، أمس السبت أمام باير ليفركوزن، وهي الخسارة الأولى لفليك بعد أن حقق مع الفريق أربع انتصارات منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفا لنيكو كوفاتش.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، اليوم الأحد، إن الإدارة قد تبقي على فليك على الأقل حتى نهاية الموسم.

وكان رئيسا النادي أعلنا من قبل أن فليك سيتولى تدريب الفريق حتى أعياد الميلاد، ولكنه رومينيجه يقترح الآن بقاءه لفترة أطول، مع مستقبل مفتوح.

وقال رومينيجه في حدث بملعب أليانز أرينا :"لقد رتبنا أننا سنستمر حتى الشتاء. وبعد ذلك سنجلس معه بعد آخر مباراة، سنناقش هذا ومن الممكن أن يستمر في تدريب الفريق بعدها".

وأضاف :"بتواجده نمتلك مدربا يتناسب مع الفريق بشكل جيد".

الخسارة، التي جعلت بايرن يقبع في المركز الرابع مؤقتا، لن تكون عاملا في اعتبارات النادي.

وقال :"الشيء المهم هو نوعية المباريات، وخطة المباراة وهذا كل يسير بشكل جيد مع فليك. لهذا السبب لا يوجد تغيير في تقييمنا حتى بعد مباراة الأمس".

وأضاف :" نحن راضون للغاية عن الطريقة التي يؤدي بها عمله".

وأضاف أن بايرن ميونخ ليس في عجلة من أمره بشأن موضوع إبقائه لفترة أطول مع الفريق، وهو شيئا " سنناقشه في الوقت المناسب".

في الوقت نفسه، لم يعد هناك نقاش حول لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، وذلك وفقا لما ذكره مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند عقب الفوز 2 _ 1 على مضيفه هيرتا برلين، وهي الخسارة التي أفسدت المباراة الأولى ليورجن كلينسمان في تدريب هيرتا برلين.

بعد ثلاث مباريات بدون فوز، حيث خسر دورتموند أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 1_3 وتعادل 3_3 مع بادربورن، والخسارة صفر _ 4 أمام بايرت، استطاع بوروسيا ان يحقق الفوز على هيرتا برلين رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد ماتس هوميلز قبل نهاية الشوط الأول من المباراة وهو ما عزز ثقة الفريق في نفسه وأبقاه في صراع المنافسة على اللقب.

وكان من الممكن أن تزيد الخسارة من الضغوط على المدرب السويسري فافر ولكن فريقه أظهر الثبات العقلي الصحيح والروح القتالية في الملعب الأولمبي، وهي مميزات اختفت وكانت مثار تساؤلات كثيرة.

ورفض فافر تكهنات ما قبل المباراة حول منصبه مع الفريق حيث أشار إلى أن هذا الأمر ليس له صلة بالموضوع، وقال إن تركيزه منصب فقط على الفريق.

وقال فافر :" قلنا في استراحة ما بين الشوطين أننا بحاجة لإظهار شخصيتنا وأننا فريق".

وأضاف :"قاتل اللاعبون، وركضوا كثيرا. نعتقد دائما أن هذا شيئا ممكنا. بعد ذلك لعبنا بخطوط متقاربة. كنا فريقا حتى بعشرة لاعبين".

وقال زورك :"كنا نقول طوال الوقت أن العمل بين المدرب والفريق جيد للغاية. يمكنك أن ترى هذا في الملعب اليوم. فيما عدا هذا، لن تشاهد أداء مثل هذا ولن يضع الجميع هذا التحول من أجل الفريق".

وأضاف :"بناء على ذلك، نحن مقتنعون من أننا سنتمكن من قلب الأمور. ماحدث كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
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الكلمات المفتاحية

هانسي فليك دورتموند برشلونة بايرن ميونخ الدوري الالماني

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