Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف| مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Egyptian vs FC Nouadhibou كورة لايف مباراة المصري kora HD لايف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:44 م
Advertisements
مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر
مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريقي المصري ونواذيبو ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي 2020، يفتتح ملعب مونسيبال دى نواذيبو اليوم أبوابه بين فريقي إف سي نواذيبو ونظيره نادى المصري البورسعيدي في لقاء قوي للفريق المصري ضمن مستهل الكونفدرالية، أستطاع النادى المصري في اللقاء الماضي بالدوري تحقيق الأنتصار على نادى مصر بنتيجة هدفين دون رد يأتي محتلاً للمركز السادس برصيد 7 نقاط ، حيث سينتهي اللقاء اليوم أمام إف سي نواذيبو في الكونفيدرالية وسيجهز إلي خوض لقاء أمام النادى الأهلي المصري المتصدر حالياً للدوري ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية جيدة تساعدة على مباراة الإياب في القاهرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي المصري ونواذيبو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق علي محمد علي..

نحن في  الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مباشر مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الجولة الاولي – المجموعة الاولى
مباراة المصري مع إف سي نواذيبو
توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في فلسطين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي مصري مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو مباشر مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث

أخبار تهمك

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ 38 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر spain vs sweden عبر قناة beIN SPORTS HD 1

موعد مباراة نواذيبو والمصري فيكأس الكونفدرالية اليوم الأحد 1- 12- 2019.. مشاهدة مباراة المصري

أونلاين Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز yalla shoot بث مباشر مباراة بيراميدز كورة لايف يوتيوب مجانا on

yalla كورة AHilal مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS المصريHD

أونلاين ELMASRY مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Egyptian vs FC Nouadhibou كورة لايف مباراة المصري kora HD لايف

كورة لايف plus | مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر اليوم الأحد 1 / 12 / 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

07:38 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status