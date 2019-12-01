كورة لايف| مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Egyptian vs FC Nouadhibou كورة لايف مباراة المصري kora HD لايف

يلتقي فريقي المصري ونواذيبو ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي 2020، يفتتح ملعب مونسيبال دى نواذيبو اليوم أبوابه بين فريقي إف سي نواذيبو ونظيره نادى المصري البورسعيدي في لقاء قوي للفريق المصري ضمن مستهل الكونفدرالية، أستطاع النادى المصري في اللقاء الماضي بالدوري تحقيق الأنتصار على نادى مصر بنتيجة هدفين دون رد يأتي محتلاً للمركز السادس برصيد 7 نقاط ، حيث سينتهي اللقاء اليوم أمام إف سي نواذيبو في الكونفيدرالية وسيجهز إلي خوض لقاء أمام النادى الأهلي المصري المتصدر حالياً للدوري ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية جيدة تساعدة على مباراة الإياب في القاهرة.





تنطلق المواجهة بين فريقي المصري ونواذيبو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق علي محمد علي..





نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مباشر مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.





بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة الاولي – المجموعة الاولى

مباراة المصري مع إف سي نواذيبو

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في فلسطين.