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لحظة انتحار طالب الهندسة من أعلى برج القاهرة (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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لحظة الانتحار
لحظة الانتحار
أمنية فوزي
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يرصد لحظة انتحار طالب بكلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة.

وكانت النيابة العامة، أمرت أمس السبت، بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنها، واستمعت إلى شهود العيان وبدأت فى اتخاذ اجراءات التحقيق.

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