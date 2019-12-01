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إنتر ميلان يقهر سبال ويتصدر الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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انتر ميلان
انتر ميلان
وكالات
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حقق نادي إنتر ميلان فوز غالي وثمين على نظيره سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه ساسولو في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها، ليمنح الصدارة لإنتر، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، صاحب المركز الثاني.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ميلان 1 / صفر على مضيفه بارما، ولاتسيو على ضيفه أودينيزي 3 / صفر.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفي إنتر في الدقيقتين 16 و41، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف سبال الوحيد في الدقيقة 50.

وكان إنتر فقد صدارة البطولة في مطلع أكتوبر الماضي، عقب خسارته 1 / 2 أمام يوفنتوس، لكنه تمكن بعد مرور شهرين من استعادة القمة من جديد.

وبينما حقق إنتر فوزه الخامس على التوالي في البطولة، فإن سبال تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر.

وأوقف ساسولو قطار انتصارات يوفنتوس، الذي استمر طوال مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، بعدما تعادل معه 2 / 2 في وقت سابق اليوم.

وتقدم ليوناردو بونوتشي بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 20 ثم أدرك جيريمي بوجا التعادل لساسولو في الدقيقة 22 وأضاف زميله فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 47 لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساسولو إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر.
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