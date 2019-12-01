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أشرف صبحي: الرئيس السيسي نجح في منح الثقة للشباب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:03 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجحت في منح الثقة للشباب، ليس فقط في صناعة مستقبلهم، بل أيضًا في مناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

وأضاف خلال مشاركته بثالث الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بمؤسسة دار الهلال، أن الاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية بالشباب، أدى إلى تضييق الفجوة بين الدولة المصرية والشباب، ما نتج عنه تراجع حالة عدم الثقة في الذات وفي المجتمع التي كانت سائدة لدى الشباب في فترات سابقة.

وأكد "صبحي" أن اهتمام الدولة بالشباب تجاوز مرحلة وضع الرؤى والتنظير، إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدى إلى زيادة ثقة الشباب في الدولة المصرية والقيادة السياسية، كما أدى نجاح القيادة السياسية في استعادة الدولة المصرية لثقلها المعهود في محيطها الإقليمي والدولي إلى زيادة ثقة الشباب ليس فقط في قيادتهم السياسية، بل وأيضًا ثقتهم في أنفسهم، وقدرتهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم في دولة قوية تتبنى أفكار الشباب ورؤاهم، وتعمل على تنفيذها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشباب يمثلون ٦٥٪ من المصريين، ما يعني أن لهم ثقلًا كبيرًا في مناقشة الشأن العام، والمشاركة في صنع القرار بشأنه، لافتًا إلى أهمية التوعية والتأهيل وخلق شخصية متكاملة قادرة على قراءة الشأن العام وتحليله بشكل صحيح، الأمر الذي يتطلب وجود تنشئة اجتماعية سليمة، يقوم فيها البيت والمدرسة والجامعة ودور العبادة والأندية ومراكز الشباب بدور مهم على حد سواء.

وأشار "صبحي" إلى أن اهتمام الدولة بالشباب وانفتاحهم على شباب العالم، أدى لتطور رؤاهم وتوجهاتهم؛ حيث تراجع اهتمام الشباب بالحصول على الوظيفة الحكومية، والاهتمام في المقابل لتنمية وتطوير مهاراتهم، واستغلالها في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.


جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".


يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.


ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.
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