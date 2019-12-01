جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 / 12 / 2019.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بث مباشر





جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المواجهات الهامة اليوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية “إياب دور الـ32”





بدأت مباريات اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز، والنصر الليبي ضد دجوليبا المالي.





إف سي نواذيبو ضد المصري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الـ14”

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بمواجهات نوريتش سيتي ضد أرسنال، وتستأنف اللقاءات بالتالي:





ليستر سيتي x إيفرتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





مانشستر يونايتد x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ15”

انطلقت مباريات اليوم بمواجهة اشبيلية ضد ليجانيس، وتستأنف بلقاءات:





أتلتيكو مدريد x برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.