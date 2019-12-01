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«كورة لايف YALLA KORA» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر live SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME live

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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مشاهدة مباراة استون فيلا
مشاهدة مباراة استون فيلا
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كورة أونلاين بث مباشر مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا، KORA ONLINE اليوم الأحد الأول من ديسمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
كورة جول ويستضيف ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد، KORA GOAL يونايتد في ضيافه الفيلانرز بالبريميرليج.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالبريميرليج
وتُقام مباراة أستون فيلا بقيادة المحترفين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقله لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا
وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD2الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، كورة ستار بث مباشر يونايتد ضيفًا على أستون فيلا KORA STAR بالبريميرليج.
كورة حصري حيث يسعى يونايتد للفوز بالمباراة والمضي قدمًا لمنتصف جدول الترتيب، خاصةً أن الفريق عائد من هزيمة مفاجئة أمام إستانا الكازاخستاني بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدوري الأوروبي، KORA7ASRY يونايتد يطمع في فيلا، للهروب من مؤخرة الترتيب.
كورة فور جول، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بجدول الترتيب، KORA4GOAL أستون فيلا يستضيف مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة alostora بالبريميرليج.


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