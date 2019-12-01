نانيس جنيدي مؤلفة كتاب "الحب في زمن الفراعنة" ترد على دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دولي شاهين، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة غلاف كتاب مجموعة قصصية بعنوان "الحب في زمن الفراعنة" للكاتبة والصحفية نانيس جنيدي، والذي أعربت فيه عن مفاجئتها بصورتها على الغلاف، دون أن يستأذنها أحد في استخدامها.









وقالت "نانيس"، إنه خلال العمل على تصميم الغلاف تم عرض العديد من الصور المختلفة لانتقاء واحدة منها تكن أكثرها ملائمة لموضوع الكتاب، حيث وقع اختياري على صوره لفتت انتباهي بسبب ملائمة الديكور الموجود بالصورة لمحتوى القصص الواردة في الكتاب وبسبب الإكسسوارات الفرعونية البراقة وطبيعة ميكياج الشخصية، فلم استطع تبين وجهها وبالتالي لم أعرف أن صاحبة الصورة هي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، وما لاحظته بوضوح أن الصورة تحمل ملامح فرعونية معبرة للغاية وهو ما وجدت أنه دليل على تأثير الثقافة المصرية على العالم حتى أصبح من السهل الدخول إلى الحالة الفرعونية.





وأضافت نانيس:"الفنانة دولي شاهين من أصدقائي عبر فيس بوك، ورأت غلاف الكتاب على صفحتي بعد الإعلان عنه في معرض القاهرة للكتاب، وأوضحت أنها صاحبة الصورة، وتحدثنا بعدها عن الأمر وأعربت عن اسفي لهذا الخطأ غير المقصود، وسألتها عن رغبتها بحذف الصورة من الغلاف مرارا ولكنها لم تبدِ اعتراض على وجود صورتها.





وتابعت الكاتبة الصحفية نانيس جنيدي، في بيان لها، :"اعتبرت بعدم رفض الفنانة أن الأمر منتهي ولا يعدو كونه سوء فهم من الأطراف، أولا لأني لم أكن أعلم أن الصورة للفنانة اللبنانية، وثانيا لأنها ظنت ربما إني كنت أعرف وتعمدت عدم الاستئذان منها.





واكملت مؤلفة الكتاب: "ما جعلني اعتبر الموضوع أبسط من الإطناب فيه أن الصورة تعكس تجسيد للحضارة الفرعونية، وقد قامت نجمات عالميات كثيرات بجلسات تصوير رائعة بالزي الفرعوني وفي جو فرعوني باعث على البهجة وهو ما يعتبر ميراث إنساني عام وغير مملوك لأحد سوى أحفاد الفراعنة أنفسهم، ومع كل هذا فلم يكن لدي أي غضة فى الاستئذان منها لكن للأسف جرى الأمر على هذا النحو المبالغ فيه وخاصة بعد أن التقط بعض الزملاء الصحفيين الموضوع واثاروا به ضجة على المواقع الفنيه والإخبارية بلا داعٍ.





وأكدت مؤلفة الكتاب عن نيتها وعزمها لتغيير صورة الغلاف، وإرجاعه للمطابع مرة أخرى، واستبدال الغلاف بأحد الصور الفرعونية الأخرى المملوكة للجهات المعنية المصرية.