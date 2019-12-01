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مواعيد مبارايات الزمالك في الدوري الكأس ودوري الأبطال حتى نهاية الدور الأول

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي
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كشف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة للمسابقة بعد التغييرات التي وقعت على جدول الدوري وذلك على خلفية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،والتغيير الذي طرأ في مواعيد المباريات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وحدد لجنة المسابقات مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول في بطولات الدوري المصري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا. 

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:
الزمالك ضد الشرقية (الأربعاء 4 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في كأس مصر

الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي (الجمعة 6 ديسمبر) دوري أبطال إفريقيا

الزمالك ضد بيراميدز (الخميس 12 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري المصري

طلائع الجيش ضد الزمالك (الاثنين 16 ديسمبر 7:30 مساء) استاد الجيش بالسويس في الدوري

الزمالك × سموحة (الجمعة 20 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

الإنتاج الحربي ضد الزمالك (الثلاثاء 24 ديسمبر 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري

زيسكو ضد الزمالك (الجمعة 27 ديسمبر) في دوري الأبطال

الزمالك ضد أسوان (الخميس 2 يناير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

طنطا ضد الزمالك (الأحد 5 يناير 5 مساء) استاد غزل المحلة في الدوري

الزمالك ضد زيسكو (10 أو 11 أو 12 يناير) في دوري الأبطال

الجونة ضد الزمالك (الأربعاء 15 يناير 7:30 مساء) استاد الجونة في الدوري.

الزمالك ضد المصري (الاثنين 20 يناير 7:30 مساء) استاد المكس في الدوري.

الزمالك ضد مازيمبي (24 أو 25 أو 26 يناير) في دوري الأبطال

وادي دجلة ضد الزمالك (الثلاثاء 28 يناير 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري المصري.

أول أغسطس ضد الزمالك (31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

الزمالك ضد حرس الحدود (الأربعاء 5 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري.

الإسماعيلي ضد الزمالك (الأحد 9 فبراير 7:30 مساء) استاد الإسماعيلية في الدوري.

الزمالك ضد الترجي (الجمعة 14 فبراير) السوبر الإفريقي في قطر

الأهلي ضد الزمالك (الأربعاء 19 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري.
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