مواعيد مبارايات الزمالك في الدوري الكأس ودوري الأبطال حتى نهاية الدور الأول

كشف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة للمسابقة بعد التغييرات التي وقعت على جدول الدوري وذلك على خلفية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،والتغيير الذي طرأ في مواعيد المباريات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.