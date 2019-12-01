حلمي النمنم: الحرب التي تُشن على مصر من 2013 لم نرَ مثيلًا لها

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن درجة الوعي والانتماء عند الشباب في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي الفرص المتاحة لهم الآن أكثر من أي وقت، خاصة وأنه فيما مضى كانت الفرص معدومة تقريبًا



وأضاف خلال ثالث الجلسات التحضرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة دار الهلال، أن حركة المحافظين الجديدة شهدت مشاركة كبيرة للشباب، وهو شئ يدعو للتفاؤل والفخر، ودلالته أن مصر دولة شابة.



وأكد "النمنم" أن الحرب التي تُشن على مصر منذ عام 2013 إلى الآن، لم نرَ مثيلًا لها، من خلال إعلام معادي لمصر، متابعًا: "لست مع حالة القلق التي تصدر من خلال الإعلام المعادي لمصر، وأظن أن مصر بعد كل هذه الحرب التي تُشن ضدها من كافة الجوانب، مازالت قادرة، وذلك نراه في الإنجازات التي تحققت منذ عام 2013، مما يُعد شئ مطمئن ويدعو للفخر".





جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".





يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.





ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.