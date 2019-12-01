Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1600 لغم من المدارس والبيوت في اليمن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019م، انتزاع 1,611 لغمًا منها 12 لغمًا مضادة للأفراد، و492 لغمًا مضادة للدبابات و 1,092 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107,006 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 16 مايو 2015، بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

ونفذ المركز عددا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

هذا ويقدم المركز الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:

*توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على إستمرار الحياة  بمحافظة تعز .
*تقديم وجبات ساخنة لـ 250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة.
*توفير مساعدات طبية وغذائية بمقدار 58 طن، لمحافظة تعز عن طريق الإسقاط الجوي.
*تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لمتضرري إعصار تشابالا وميغ في جزيرة سقطرى، إستطاع 34.469 شخص الإستفادة منها.
*تهيئة جسر جوي لنقل 15 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية لعدن، تمكن 200.000 شخص الإستفادة منها.
*إستطاع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدات غذائية لـجميع محافظات اليمن، مستفيداً منها 10.406.284 شخص.
*توزيع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج في اليمن.
*توزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد.
*توزيع 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً، للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب في اليمن.
*توزيع 1,700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسام مركز الملك سلمان اليمن الملك سلمان للإغاثة

أخبار تهمك

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للمتضررين بالمكلا اليمنية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" يتمكن من انتزاع 993 لغمًا خلال أسبوع

"إغاثى الملك سلمان" يوزع 847 سلة غذائية في حجة

مبادرة لـ"إغاثي الملك سلمان" لعلاج مصابى اليمن في عدن وأبين

مركز الملك سلمان يغيث أهالي اليمن وسوريا والسودان

سلمان للإغاثة يوزع 2,000 سلة غذائية للنازحين من صنعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status