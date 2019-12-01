خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1600 لغم من المدارس والبيوت في اليمن





استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019م، انتزاع 1,611 لغمًا منها 12 لغمًا مضادة للأفراد، و492 لغمًا مضادة للدبابات و 1,092 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة.





وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107,006 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.





ويأتي هذا المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.





مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 16 مايو 2015، بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

ونفذ المركز عددا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

هذا ويقدم المركز الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:

*توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على إستمرار الحياة بمحافظة تعز . *تقديم وجبات ساخنة لـ 250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة. *توفير مساعدات طبية وغذائية بمقدار 58 طن، لمحافظة تعز عن طريق الإسقاط الجوي. *تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لمتضرري إعصار تشابالا وميغ في جزيرة سقطرى، إستطاع 34.469 شخص الإستفادة منها. *تهيئة جسر جوي لنقل 15 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية لعدن، تمكن 200.000 شخص الإستفادة منها. *إستطاع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدات غذائية لـجميع محافظات اليمن، مستفيداً منها 10.406.284 شخص. *توزيع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج في اليمن. *توزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد. *توزيع 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً، للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب في اليمن. *توزيع 1,700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن.



