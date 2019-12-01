الحبيب الجملي يقدم تعازيه لأهالي ضحايا حادث "عين السنوسي"

إثر الحادثة التي جدّت اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، بجهة عين السنوسي التابعة لمنطقة عمدون من ولاية باجة، وتمثلت في انقلاب حافلة ووفاة 24 شخصا، قام رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بنشر بلاغ تعزية.





وقد جاء في بلاغ التعزية للجملي، كالتالي "لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلاتهم، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة و أن يرزق اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان و أن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين".



