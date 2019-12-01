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رسميا.. مجدي طلبة مديرا فنيا للحمام المطروحي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قرر مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي الرسلان التعاقد مع مجدي طلبة المدير الفني السابق لإندية النجوم، والفيوم، والألومنيوم، وتليفونات بني سويف مديرا فنيا جديدا للفريق الأول بالممتاز ب عقب إعتذار أحمد فكري الصغير عن إستكمال مهام عملة مع الفريق ليصبح تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق كالأتي: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وأجتمع المدير الفني الجديد للفريق باللاعبين بعد إنتهاء المران الذي أقيم عصر اليوم وحثهم علي نسيان الفترة السابقة والإجتهاد لتصحيح الأوضاع وعودة الفريق لمكانة الطبيعي وسط الكبار.
وقرر طلبة أن يستغل فترة توقف المباريات لفريقة بسبب مشاركة أبو قير في مسابقة كأس مصر وتأجيل مباراتهم للتاسع من ديسمبر لرفع معدلات اللياقة البدنية وتوصيل فكرة للاعبين خلال هذة الفترة.

يذكر أن نادي الحمام يحتل المركز العاشر بالمجموعة برصيد 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر أمام فاركو 2/4 في الجولة الرابعة ومن دمنهور 1/3 في الجولة الخامسة وخسر من الرجاء في أخر مبارياتة 3/4.
أحرز لاعبوه في ال6 مباريات 7 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، ومني مرماة ب12هدف

يذكر أن قائمة نادي الحمام هذا الموسم تضم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.
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