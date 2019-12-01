القناة يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت في قمة جديدة بالقسم الثاني





يستضيف نادي بتروجيت الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الثلاثاء علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف في إطار الجولة السادسة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة



وبدء التدريب بالجري حول الملعب ثم بعض المربعات بالكرة شارك فيها المدربين محمد حمص وإبراهيم ايكا ثم بعض المحطات البدنية وانتهي بتقسيمة وتألق فيها محمد طلبة حارس المرمي وشريف اشرف مهاجم الفريق



ويدخل القناة الضيف اللقاء في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من خمس مواجهات فوز في مبارتين أمام المريخ و جمهورية شبين بهدف نظيف وتعادل سلبي في مواجهتان امام النجوم و الداخلية وتعادل ايجابي وحيد امام سيراميكا بهدف لكل فريق سكنت شباكه هدف وحيد واحرز لاعبيه ثلاث أهداف شريف اشرف هدفين وأحمد مصطفي لالا هدف



بينما يدخل صاحب الأرض بتروجيت اللقاء برصيد 5 نقاط في المركز التاسع من فوز وحيد علي الداخلية وخسارتين امام سيراميكا بهدف والنصر بهدفين وتعادلين مع الزرقا و سكنت شباكه 3 اهداف وسجل لاعبيه هدف وحيد



ويسعي القناة للفوز بالثلاث نقاط والمنافسة علي صدارة المجموعة مع سيراميكا ومنتخب السويس ولكسر التعادلين الأخيرين أمام الداخلية وسيراميكا



ترتيب المجموعة



1- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

2- منتخب السويس10 نقاط

3- القناة 9 نقاط

4- النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 8 نقاط

6- الداخلية 7 نقاط

7- كوكاكولا 7 نقاط

8- النصر 6 نقاط

9- بتروجت 5 نقاط

10- المريخ 3 نقاط

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطتين