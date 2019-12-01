"الشوط الاول" يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة استون فيلا (ترزيجيه) يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط

شاهد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد عبر موقع الفجر الرياضي يلا شوت

بث حي ومباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة محمود تريزيجيه اليوم ضد مانشستر يونايتد KORA STAR متابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد COOL KORA روابط سريعة سرعات متعددة.

وسحل نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه LIVE7HD ضيفاً على ملعب أولد ترافورد لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

دافيد دي خيا

براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – آرون وان بيساكا

فريد – أندرياس بيريرا

ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد – دانيل جيمس

أنتوني مارسيال.

بينما من المتوقع أن يلعب دين سميث مدرب أستون فيلا YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

هيتون

جولبيرت – كونسا – مينجز – تارجيت

نكامبا – ماكجين – هوريان

الغازي – ويسلي – تريزيجيه.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تماما الساعة السادسة والنص بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2.







