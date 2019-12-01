Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف للتهنئة بتوليه منصبه

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:48 م
Advertisements
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
Advertisements
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ولفيف من قيادات ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وأكد محافظ الدقهلية على احترامه وتقديره لرجال الدين الذين يقومون بآداء رسالة رفيعة في تعليم المفاهيم الصحيحة للدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعليم الأجيال صحيح دينهم.

وقال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المشايخ والائمة بالدقهلية وجموع العاملين بالدعوة والأزهر الشريف بالتهنئة القلبية واخلص الأمنيات بالتوفيق للدكتور أيمن مختار،وحسن اختيار القيادة السياسية له محافظا للدقهلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الدقهلية الدقهلية اخبار

أخبار تهمك

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 10 ساعات

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك: سعادتي لا توصف لوجودي بين أهلي وأبنائي (صور)

محافظ الدقهلية: مصر كلها خلف قيادته للحفاظ على ما تم من إنجازات

السكرتير العام يؤدي صلاة عيد الفطر بالإنابة عن محافظ الدقهلية (صور)

لوحة بالزهور الطبيعية فى حديقة مستشفي أطفال المنصورة احتفالا بالعيد

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتحان مسجد النادي بميت غمر

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يزوران قبر الشيخ الشعراوي بدقادوس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status