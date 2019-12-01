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محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف للتهنئة بتوليه منصبه
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:48 م
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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ولفيف من قيادات ومشايخ الأزهر والأوقاف.
وأكد محافظ الدقهلية على احترامه وتقديره لرجال الدين الذين يقومون بآداء رسالة رفيعة في تعليم المفاهيم الصحيحة للدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعليم الأجيال صحيح دينهم.
وقال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المشايخ والائمة بالدقهلية وجموع العاملين بالدعوة والأزهر الشريف بالتهنئة القلبية واخلص الأمنيات بالتوفيق للدكتور أيمن مختار،وحسن اختيار القيادة السياسية له محافظا للدقهلية.
وأكد محافظ الدقهلية على احترامه وتقديره لرجال الدين الذين يقومون بآداء رسالة رفيعة في تعليم المفاهيم الصحيحة للدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعليم الأجيال صحيح دينهم.
وقال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المشايخ والائمة بالدقهلية وجموع العاملين بالدعوة والأزهر الشريف بالتهنئة القلبية واخلص الأمنيات بالتوفيق للدكتور أيمن مختار،وحسن اختيار القيادة السياسية له محافظا للدقهلية.
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