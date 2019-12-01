Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأوقاف: 60 إلى 80% من قيادات الوزارة من الشباب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:46 م
Advertisements
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الصالونات الثقافية كان لها دور ضخم في التثقيف في وقت من تاريخ مصر سابقًا، مؤكدًا ضرورة أن تعود، ليجد الشباب ثقافة النور والبعد عن ثقافة الظلام.


وأضاف خلال ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر "الشأن العام"، بمؤسسة دار الهلال، أن من 60 لـ80% من قيادات الوزارة من الشباب، والهيئة الوطنية للتدريب تقوم بمجهود ضخم لتخريجهم، وذلك جهد وطني، لافتًا إلى أن الوزارة تعهدت بإعداد دورات لتخريج شباب قادر على القيادة، مطالبًا الوزارات والمؤسسات العامة باتخاذ نفس النهج.


وتابع: "لم تشهد حركة التجديد الديني في مصر، حركة جادة منذ نحو عشرة قرون، ولكن الدعم السياسي واهتمام الرئيس السيسي وبثقافته الرصينة بالخطاب الديني، أدت لدفعة غير مسبوقة لعشرة قرون، لم تنتشر بعد انتشارًا كافي، ولكن أصبح لدينا نسق في طريقة التفكير، والتدريب، وفي مادة علمية".


وحذر وزير الأوقاف من استعانة جميع قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة بالشباب المهمشين من الطبقات الفقيرة، لتفجير أنفسهم بالأحزمة الناسفة، للوصول إلى الحور العين في الجنة، بينما تسعى هذه القيادات للحصول على جنسيات الدول الغربية التي يكفرونها لهم ولأبنائهم، مطالبًا بالعمل على إبراز الخطاب العقلي والمنطقي لدى هؤلاء الشباب، ليعملوا عقلهم في هذه الفكرة: "فلماذا لا يفجر هؤلاء القيادات أنفسهم أو أبنائهم للوصول إلى الجنة بدلا من تحريض الغير".


وتستضيف اليوم، مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".


يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.


ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤسسة دار الهلال مؤتمر الشأن العام الفجر الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

أخبار تهمك

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 10 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يصل إلى محافظة الدقهلية لافتتاح مسجد جديد "صور"

وزير الأوقاف: عدد مكاتب القرآن وصل إلى 2617 مكتبا

الأوقاف تعرض فيلمًا تسجيليًا عن جهودها في نشر الاهتمام بحفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة 22 نوفمبر تتحدث عن 'الشأن العام' لأول مرة

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وعدنا بحضور مؤتمر 'الشأن العام'

غدًا.. "دار الهلال" تستقبل ثالث الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status