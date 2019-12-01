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live plus| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد 1 / 12 / 2019 الدوري الإنجليزي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم لقاء بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، خاض الشياطين الحُمر 13 لقاء حتي الآن ، فاز في أربعة مباريات ، وتعادل خمسة لقاءات ، وخَسر أربعة مباريات أخري ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ، فاز في أربعة وتعادل أثنان وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى مانشستر يونايتد ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار وأمام فريق كبير بحجم نادى مانشستر يونايتد.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي..

الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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