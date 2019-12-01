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الفريق أسامة ربيع لـ "محافظ الإسماعيلية": بناء مصر الجديدة أنطلقت من منطقة قناة السويس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أشاد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بدور هيئة قناة السويس ومشاركتها وإسهاماتها الفعالة فى كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بالمنطقة وخاصة الدور المجتمعى وخدمة مواطنى أقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وتأتى زيارة رئيس هيئة قناة السويس للمحافظ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه.

وخلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على أهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته لما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة الثلاث والذى يستهدف أحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة وتنمية سيناء وشرق قناة السويس مؤكدا على أنها ستكون قريبا أكبر منطقة اقتصادية فى العالم كما أكد على أن معركة التنمية الحقيقية لمصر وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة قد أنطلقت من منطقة قناة السويس ومحافظات القناة.

كما أكد رئيس هيئة قناة السويس على أن العمل فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمنطقة يجرى على قدم وساق وعلى مدار الـ 24 ساعة وفى سباق مع الزمن بالتزامن مع التوسع فى اقامة الأنشطة الاقتصادية والتنموية المتنوعة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، كما أكد "ربيع" أن هيئة قناة السويس بجميع أجهزتها والعاملين بها لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم لمحافظات الأقليم بالإضافة الى الدعم الفنى واللوجيستى وخدمة المجتمع.
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مصر محافظة الاسماعيلية محافظ الاسماعيلية قناة السويس تنمية اخبار

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