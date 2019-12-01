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الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة وتؤكد ارتفاع نسبة الرطوبة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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الارصاد
الارصاد
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد وجود شبورة كثيفة، بسبب أن سرعات الرياح هادية، وارتفاع نسبة الرطوبة، لافتَا إلى أن درجات الحرارة خلال فترات الليل، تتميز بوجود بعض نسمات البروة.

وتابع "شاهبين"، خلال مداخلة هاتفية الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الطقس يميل للحرارة في هذا الوقت من العام على جنوب الصعيد، وفرص سقوط الأمطار اليوم موجودة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، لافتَا إلى أن هذه الأمطار ما بين متوسطة وخفيفة، وغير مؤثرة على أي أنشطة يومية.

ولفت إلى أن نشاط الرياح سينحصر على منطقة الخليج والبحر الأحمر، وهذا سيؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، أما البحر المتوسط فهو معتدل ومهيئ لكافة الأنشطة البحرية.

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الكلمات المفتاحية

نسبة الرطوبة شبورة كثيفة درجات الحرارة الرياح الأرصاد الجوية

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