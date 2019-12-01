عاجل.. وصول قيس سعيّد ويوسف الشاهد إلى مكان حادث "عين دراهم"

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.





ويذكر بأن الحادث الذي جدّ اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 24 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.