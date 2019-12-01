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عاجل.. وصول قيس سعيّد ويوسف الشاهد إلى مكان حادث "عين دراهم"
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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مروى الجلاصي
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وصل للتوّ، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى مكان حادث إنقلاب حافلة في منطقة عمدون، ليقوما بمعاينة الأضرار.
ويذكر بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، قام بقطع زيارته إلى ولاية توزر عائدا إلى قصر الحكومة في القصبة، أين تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الحادث الأليم الذي جدّ اليوم في منطقة عمدون من ولاية باجة.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 24 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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