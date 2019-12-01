يلا شوت YALLA Aston Villa مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر رابط ماتش bein SPORT يلا شوت PLUS ماتش Yall

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم لقاء بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، خاض الشياطين الحُمر 13 لقاء حتي الآن ، فاز في أربعة مباريات ، وتعادل خمسة لقاءات ، وخَسر أربعة مباريات أخري ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ، فاز في أربعة وتعادل أثنان وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى مانشستر يونايتد ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار وأمام فريق كبير بحجم نادى مانشستر يونايتد.





تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي..





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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر

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تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نادي أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الأول هي كلا من : دي خيا في حراسة المرمي، وأمامه كلا من ماجواير وتوانزيبي وليندلوف ووان بيساكا وويليامس ، وفريد وبيريرا وجيميس، وراشفورد ومارسيال.







