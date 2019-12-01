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«كول كورة YallaKora»: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر beIN سبورت المفتوحة United KORA رابط مانشستر يو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:31 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يستضيف فريقمانشستر يونايتدنظيره أستون فيلا، غدا الأحد، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، لحساب الجولة الرابعة عشر من بطولةالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في لقاء يرغب فيه رجال النرويجي أوليه جونار سولسكاير في الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل أمام شيفيلد بالجولة الماضية ثم الخسارة من آستانا الكازاخستاني بالدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس وولفارهامبتون، فيما يمتلك أصحاب الفيلا بارك 14 نقطة في المركز الخامس عشر، أي أن الفارق بينهما شحيح للغاية، لذلك فالفوز هام لكليهما على صعيد النقاط والقفز بعض المراكز.

المواجهات الخمس الأخيرة شهدت تفوقا لكبيرا للفريق الأحمر، إذ فازوا في 4 وتعادلوا في لقاء وحيد، فيما كان اللقاء الأخير الموسم الماضي انتهى بهدف نظيف سجله اللاعب ماركوس راشفورد.


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