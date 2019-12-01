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دقيقة صمت بالملاعب التونسية إثر حادث "عين دراهم"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قرّرت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم، الوقوف دقيقة صمت في كل الملاعب، وذلك حدادا على أرواح الضحايا بالحادث الأليم الذي جد في منطقة عين السنوسي، بعد إنقلاب حافلة ترفيهية.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 24 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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