يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مانشستر يونايتد

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا، على ملعب أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدورى الإنجليزى الممتاز .





يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم لقاء بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، خاض الشياطين الحُمر 13 لقاء حتي الآن ، فاز في أربعة مباريات ، وتعادل خمسة لقاءات ، وخَسر أربعة مباريات أخري ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة.





على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، فاز في أربعة وتعادل أثنان وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى مانشستر يونايتد ويسعى في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار وأمام فريق كبير بحجم نادى مانشستر يونايتد.





تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي.







