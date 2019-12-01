رفع وإزالة 402 حالة إشغالات من شوارع مدينة "ناصر" ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون.



وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات، برئاسة محمد بكري، وفي حضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، الرائد محمد هاني وكيل قسم شرطة المرافق، الأـستاذ محمود السكري نائب رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 402 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة والتي شملت:186 باعة جائلين،و10 لافتات وإعلانات مخالفة،و153 إشغال على الأرصفة،و51 تندة،و2 ميزان،وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

