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تعيين الدكتور سامح أحمد قائمًا بأعمال عميد هندسة بني سويف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارًا رقم 1923 بتاريخ 1 ديسمبر، بقيام الدكتور سامح أحمد جلال عبد الباقي – الاستاذ بقسم الهندسية المدنية بكلية الهندسة جامعة الفيوم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف وذلك حتى نهاية يوليو 2020.


جدير بالذكر أن الدكتور سامح حاصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة في الهندسة المدنية عام 1999، وتدرج في الوظائف الأكاديمية حتى حصل على الاستاذية في هندسة الطرق والمطارات عام 2010، وعمل رئيسا لقسم الهندسة المدنية بهندسة المنوفية، ووكيلا لشئون خدمة المجتمع بهندسة الفيوم عام 2014، ثم وكيلا لشئون التعليم والطلاب بذات الكلية حتى 2019، وهو عضو لجنة الممتحنين للجان الترقية شعبة اشغال عامة.
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هندسة مصر بني سويف اخبار

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