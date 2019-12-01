Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم فى الدوري الإنجليزي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختبارًا صعبًا مع أستون فيلا الذي يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يطمح مانشستر يونايتد لإستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل مع شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 – 3 في الجولة الماضية قبل أن يتعرض لهزيمة غير متوقعة أمام إستانا بطل كازاخستان بنتيجة 1 – 2 الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وبات محمود تريزيجيه جاهزاً للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية المزدوجة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت يوم 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون والتي إنتهت بالتعادل السلبي.
مشاهدة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم فى الدوري الإنجليزي
مشاهدة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم فى الدوري الإنجليزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة ارسنالل ترتيب دوري الا انا اليوم الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 7 ساعات

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ 41 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 9 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا مباشرة beIN SPORTS HD

STREAM TV مشاهدة مباراة أستون فيلا مباشرة beIN SPORTS HD بث مباشر HD يلا شوت مباراة استون فيلا وكريستال بالاس لايف

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 - 11- 2019.. مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة ضد مانشستر يونايتد

حسم موقف تريزيجيه من لقاء أستون فيلا ومانشستر يونايتد

أونلاين aston villa مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد استون فيلا kora live بث مباشر مباراة Trezeguet مشاهدة مباراة مانشسترHD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status