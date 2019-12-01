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مشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد استون فيلا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (تغطية مباشرة)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:22 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019 /2020.
موعد مباراة مانشستر يوناتيد وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة مانشستر يوناتيد وأستون فيلا ، اليوم الاحد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعةالرابعة والنصف مساءا بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة 1 bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports الناقل الحصري لمباراياتالدوري الانجليزي .
بث مباشر مباراة مانشستر يوناتيد وأستون فيلا اليوم يلا شوت yalla shoot
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