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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مانشستر يونايتد الي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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كورة لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه YALA LIVE اليوم الأحد 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.
يلا شوت حصري وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لهزيمة قاسية من فريق أستانا الكازخستاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد GOAL KOORA في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي YALA SHOOOT PLUS مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق أستون فيلا على ملعب الأولدترافورد يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر الاسطورة ALASTORA.
جول كورة وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول خلال السنوات الماضية على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA حيث ستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد واستون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا BEIN MATSH.
يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA STAR ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد فوزه الأخير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء COOL KOORA.


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