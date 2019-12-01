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محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف منظومة العمل بديوان عام المحافظة،للتعرف على سير المنظومة وطبيعة العمل بكل إدارة، وتقييم المنظومة وفق الإنجاز المطلوب،وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية التكامل بين الإدارات ذات الاختصاصات والمهام المتشابكة، حيث يساهم ذلك في إنجاز الملفات والخدمات التي تقدمها الإدارات المركزية بالديوان العام.

وناقش محافظ بني سويف مع مديري الإدارات الموقف التنفيذي الخاص بعدد من الملفات في التخطيط العمراني، والتخطيط والمتابعة، والتفتيش المالي والاداري، والمتابعة، والموازنة، وغرفة العمليات، والشؤون القانونية، والتعاون الدولي وسير منظومة العمل بالوحدات المتخصصة: التنمية الاقتصادية، والمتغيرات المكانية، وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة، ذوي الإعاقة، والتي تختص بإدارة ملفات وقضايا تنموية ومجتمعية هامة.

كما شدد المحافظ على ضرورة إطلاعه بأي مستجدات أومعوقات قد تؤثر على منظومة العمل وتؤدي إلى تعطيل مصلحة المواطنين أوتعثر مشروع خدمي قد وفرت الحكومة له الإعتمادات اللازمة.
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالديوان العام ويحذر من تعطيل مصالح المواطنين (صور)
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