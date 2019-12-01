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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش استون فيلا Manche

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا
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يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر مانشستر يونايتد كورة انلاين، KORA GOAL مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد، في مباراة قوية بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر مانشستر يونايتد يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
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