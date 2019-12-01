ديساير: طموح بيراميدز التتويج بلقب الكونفدرالية

عبر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته البالغة بفوز فريقه على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.



ديسابر أوضح أن فريقه حقق فوزا هاما في بداية المشوار الإفريقي وبالطبع هذا الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية لما هو قادم.



أضاف خلال المؤتمر الصحفي:" النقص العددي لفريق رينجرز بعد طرد المدافع في نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريناها، هى سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية".



واختتم: "أتمنى أن نستمر على هذا المستوى لدينا طموحات الفوز باللقب".



تحدث المدرب عن أن الفريق واجه العديد من الصعوبات خلال مباراة رينجرز أهمها الغيابات بجانب الأجواء الحرارة والرطوبة العالية بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي وعنيد ولديه خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا عكس بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، موضحا أن هدفه الفوز في جميع المباريات واعتلاء قمة المجموعة والعبور للدور ربع النهائي.