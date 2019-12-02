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هيثم فاروق: لا يمكن أن أهاجم وائل جمعة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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هيثم فاروق
هيثم فاروق
هاني عصام
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كشف هيثم فاروق نجم المنتخب الوطني وفريق الزمالك السابقة عن حقيقة انتقاد وائل جمعة نجم الأهلي السابق بعد لقاء مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وفاز بطل الكونغو على الزمالك بثلاثية ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وربط البعض تصريحات هيثم فاروق عقب مباراة مازيمبي بما قاله وائل جمعة عقب مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي الأخيرة وإلقاء مسئولية الخسارة على حكم المباراة.


وقال فاروق في تصريحات خاصة: "كل ما قيل عن توجيه تصريحاتي لوائل جمعة غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "من يردد هذا الكلام يريد أن يتسبب في وقيعة بين جماهير الأهلي والزمالك ويجب عدم الالتفات لتلك الأمور.. ناس غريبة وتريد الاصطياد في الماء العكر، ولا أفهم سبب ما يقوموا به".

وأشار إلى أن حديثه كان موجهًا لجماهير الزمالك فقط ولم يكن له أي علاقة بوائل جمعة أو جماهير القلعة الحمراء أو مباراة الأهلي من الأساس".

كان فاروق قد قال في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "بعض اللاعبين بعيدين تمامًا عن فورمتهم ومستواهم ولم يتم الاستفادة من توقف بطولة الدوري في تجهيز بعض اللاعبين.. هناك مدربين مصريين أفضل من ميتشو وقادرين على قيادة الفريق للطريق الصحيح".

وأضاف: "علامات استفهام كبيرة على محمد عبد الغني وتعامله مع الكرات العرضية وكان شبه تائه رغم مجهودهم البدني الأقل لانهم لم يخرجوا من منطقة جزاء الزمالك".

وتابع حول قرارات التحكيم: "التحكيم في افريقيا طول عمره بهذا الشكل، وهناك أخطاء سابقة وأفاد المنتخب الأوليمبي في مباراة جنوب افريقيا تحت 23 سنة من قبل.. حال استمرار ميتشو لابد من محاسبة على الأخطاء الكارثية وحال رحيله سيكون خير وبركة".
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الكلمات المفتاحية

وائل جمعة هيثم فاروق الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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