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إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
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تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة  مجدي خاطر، اليوم الأحد، لتنفيذ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ، بالتنسيق مع قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط.

أسفرت الحملة عن تنفيذ  4 قرارات إزالة لعدد 9 مكمورةعلى مساحة 900 متر مربع تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، وامانى الالفى نائب المدينة، وعبد الله الجندي رئيس قرية البساتين، محمد حزمان مدير ادارة البيئة ومحمد عبد السلام المتابعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مكامير الفحم وما تمثله من خطر لتلويث للهواء.

ومن جانبه أعلن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، عن شن حملات لتقنين أوضاع مكامير الفحم، وغلق المخالف منها حفاظا على صحة الأهالي، خاصة وأن هناك مكامير للفحم طبقت الاشتراطات البيئية ووفقت أوضاعها.
انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية " من حقك تنظمي"، في عدد من مراكز محافظة دمياط، حيث انه من المقرر ان يتم تنظيم ندوتين بهدف التوعية في مركزي فارسكور والزرقا بدمياط، على أن تنطلق بعدها فعاليات الحملة المستمرة حتى ٥ ديسمبر.


وتم تكليف الدكتورة أمل درة منسقة للحملة، والتي قالت في تصريح لها، أن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت ان الحملة توفر الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق متخصصى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذه الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقري، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الزيادة السكانية.
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة بدمياط
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