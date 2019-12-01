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الداودي: الجهاز التنفيذي المحور الرئيسي للتنمية والنهوض بقطاعات قنا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء طيار أركان حرب اشرف غريب الداودي محافظ قنا، إن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة.

وأكد محافظ قنا، علي ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدد على متابعة آلية سير العمل والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.
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مصر جهاز تنفيذي اخبار

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