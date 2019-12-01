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التشكيلة الرسمية لقمة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا رابط مجاني الآن bein Sport

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:36 م
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مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا
مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - ويليامز.

خط الوسط : فريد - بيريرا - ماتا - جيمس - مارسيال.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

 

وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لهزيمة قاسية من فريق أستانا الكازخستاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

 

بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا :-

هيتون - كونسا - مينجز - جوليبيرت - تارجيت - هوريهان - ماكجين - غريليتش - انور الغازي - دجولاس لويز - ويسلي.

 

ترتيب مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد فوزه الأخير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.


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