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نقل مصابي حادث "عين دراهم" إلى مستشفيات العاصمة
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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مروى الجلاصي
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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أنه تم منذ حين نقل 5 من المصابين في حادث إنقلاب حافلة في عمدون إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة.
وأشار الحيوني في تصريحات إعلامية، أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية من قبل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة، لنقل المصابين ولعلاجهم إثر حادث الحافلة الذي أدى إلى وفاة 24 راكبا إلى حدود الآن.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن خلية أزمة كانت قد انعقدت بوزارة الداخلية إثر هذا الحادث الأليم.
وكان حادث جد اليوم الأحد تمثل في سقوط حافلة، تابعة لأحد وكالة أسفار خاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.
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