Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقل مصابي حادث "عين دراهم" إلى مستشفيات العاصمة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أنه تم منذ حين نقل 5 من المصابين في حادث إنقلاب حافلة في عمدون إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة.

وأشار الحيوني في تصريحات إعلامية، أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية من قبل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة، لنقل المصابين ولعلاجهم إثر حادث الحافلة الذي أدى إلى وفاة 24 راكبا إلى حدود الآن.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن خلية أزمة كانت قد انعقدت بوزارة الداخلية إثر هذا الحادث الأليم. 

وكان حادث جد اليوم الأحد تمثل في سقوط حافلة، تابعة لأحد وكالة أسفار خاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.
Advertisements

أخبار تهمك

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ 40 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status