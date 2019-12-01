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تفاصيل تعاون أحمد المالكي مع رامي جمال في ألبومه الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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أحمد المالكي مع رامي جمال
أحمد المالكي مع رامي جمال
هبة أحمد
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كشف الشاعر أحمد المالكي، عن تعاونه مع الفنان رامي جمال، بأغنية جديدة تحمل الأغنية اسم "استغنيت"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب المالكي منشورًا قال فيه: "رامي جمال ٢٠٢٠، استغنيت، كلماتي أحمد المالكي، ألحان ياسر نور، توزيع نادر حمدي، تابعونا"، وانهالت عليه التعليقات من محبيه لتهنئته.

تعاون المالكي مع رامي جمال في اغنية "بحاول انساكي"

وسبق وتعاون المالكي مع رامي جمال في ألبوم "ليالينا"، بأغنية "بحاول انساكي"، و الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد وزيري، جيتار مصطفي أصلان.

تعاون المالكي مع الهضبة

والجدير بالذكر، أنَّ أحمد المالكي تعاون مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب بأغنية "أول يوم في البعد" التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، كما تصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر إستماعًا على تطبيق "أنغامي" ، وعقب طرحها بساعات قليلة تصدرت المركز الأول عبر موقع "تويتر"، والأكثر بحثا عبر موقع "جوجل".

أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.

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